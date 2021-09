Maulburg Das „g“ soll sich bitte melden

Am Ortseingang an der Kreuzung In der Teichmatt / Hauptstraße fehlt an der Stele ein „g“, so dass dort nur „maulbur“ zu lesen sei, sagte sie in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Von wem das „g“ mitgenommen wurde oder wohin das „g“ geflüchtet ist, ist derzeit noch unbekannt. Auch auf dem Boden wurde der Buchstabe nicht gefunden. Der Bauhof sei über den „Vorfall“ informiert, teilte Birgit Bergmann-Rooks mit.

chs / Foto: Christoph Schennen