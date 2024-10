Zu hören sind von der Mike Low-Band unter anderem die Lieder „Anorexia“, „I won’t judge“, „On the Dancefloor“, „I Believe“, „One Step“, „Farmgirl Stripper“, die Uptempo-Nummer „I can’t get no sleep“, „Home“, „Hemisphere“, eine Rock-Version von „Lonely“ und das mitreißende „Can you feel the beat“, zu dem Low auch ein Video produziert hat. Mit diesem Tanzstück feiert Low das Leben und die Lebensenergie, die in uns steckt. „Brand new Start“ wiederum ist ein Lied, das sehr gut zu Lows Biografie passt. Denn nachdem sein Arbeitgeber, ein Kosmetikkonzern, wo er als Marketingmitarbeiter beschäftigt war, und er sich trennten, musste auch er einen Neustart machen – mit seiner Leidenschaft, der Musik. Geld verdient er auch als freier Redner bei Trauungen.