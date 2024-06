Maulburg: Das Schulareal wird zur Festarena

Rundgang durch den Anbau

Die neue Rektorin, Sabrina Schenk – seit vergangenem Herbst im Amt – nahm sich Zeit und erläutert in einem Rundgang die verschiedenen Facetten und Vorteile des Anbaus. Die durch die großen Fenster sehr helle Mensa etwa ist ein schöner Ort für die Mittagspause; die bunten Stühle lockern die Atmosphäre sichtlich auf. Im ersten Stock gibt es ein Lernatelier, in dem die Schüler miteinander oder alleine lernen können. Um die Ecke in einem breiten Gang sind Computerplätze eingerichtet, an denen die Schüler arbeiten können. Auch die Klassenzimmer sind modern und großzügig gestaltet – und digital natürlich auf dem neusten Stand. Schenk zeigt sich begeistert von dem Neubau und der Einrichtung und spricht eher von einem Bildungs-Campus, in dem die Schüler lernen können, aber auch Freiräume für sich haben – im sogenannten Chill-Raum oder in der Mediathek, in denen sie einfach nur entspannen, lesen oder quatschen können.