Maulburg Dauerbrenner wird ad acta gelegt

Einen Dauerbrenner hatte der Maulburger Gemeinderat mit der Erweiterung der Holzlagerfläche in der Talmatt diese Woche auf der Tagesordnung – und legte ihn ad acta. Der Antrag wurde nach einer kontroversen Debatte mit sechs zu fünf Stimmen gebilligt.

Maulburg (hp). Die Erweiterung, für die etwa 25 000 Kubikmeter Erdaushub angefahren werden sollen, um im abschüssigen Gelände eine ebene Fläche zu erhalten, hatte der Gemeinderat bereits zweimal auf der Tagesordnung, zuletzt vor 14 Tagen. Dort war das Vorhaben erneut auf Skepsis gestoßen. Angesichts der sich abzeichnenden Ablehnung hatte Bürgermeister Jürgen Multner die Vertagung vorgeschlagen. Diese Woche drängte das Gemeindeoberhaupt auf eine Entscheidung.

Michael Meyer-Heisig, Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Kleines Wiesental, und Revierförster Sven-Hendrik Wünsch warben im Gremium für die Erweiterung des an der L 139 gelegenen Platzes. Das Konzept der Forstbetriebsgemeinschaft, in der auch die Gemeinde Maulburg Mitglied ist, sieht drei Holzlagerplätze vor: einen in Tegernau (der von Forst BW betrieben wird), einen in Gersbach und einen in Maulburg. Es brauche anfahrbare Holzlagerplätze, sagte der Geschäftsführer der FBG. Die Kunden, so Meyer-Heisig auf Nachfrage von Bruno Sahner (SPD), kommen aus allen Himmelsrichtungen. Sahners Sorge galt vor allem der Verkehrszunahme: 2500 Laster müssten bis 2020 den für den Platzbau benötigten Erdaushub heranfahren.

Von einem seltsamen Bauantrag und von Gigantismus sprach Christof Schwald. Der Freie Wähler gehörte wie die beiden SPD-Vertreter zu den Kritikern des Projektes. Schwalds Anregung, die Entscheidung zu vertagen und nochmals in den Fraktionen zu beraten, fand kein Gehör.

Bürgermeister Multner sagte, dass mit den Fachbehörden Vorgespräche stattgefunden hätten und der Genehmigung des Bauantrags aus deren Sicht nichts entgegenstünde.

Weshalb man diesen Aufwand betreibe, wenn man das Holz anderswo lagern könne, fragte Rainer Sänger, und auch Bruno Sahner zweifelte, ob das zwischen Maulburg und Adelhausen liegende Gelände der richtige Platz ist. Sahner regte an, erst einmal den bestehenden Lagerplatz herzurichten, ehe man ihn erweitert.

Laut Michael Meyer-Heisig sind die Lagerplätze Teil eines Konzeptes. Sie werden für Werthölzer benötigt, um sie sammeln, präsentieren und abfahren zu können. „Wir brauchen anfahrbare Plätze“, so der Geschäftsführer der FBG. Und der Maulburger Platz sei bei den Käufern bekannt. Nicht zuletzt müsse man mit solchen Lagerplätzen auch Vorsorge tragen für Sturmereignisse wie Lothar. Die Erfahrung habe gelehrt, dass alle zehn Jahre mit solch einem Schadensereignis zu rechnen ist. Was würde passieren, wenn kein Lagerplatz zur Verfügung stünde, wollte Erich Potschies wissen. Dann, so Meyer-Heisig, müsste man Waldbesitzern sagen, dass kein Platz für ihr Holz vorhanden sei und sie einen möglichen (Wert-)Verlust in Kauf nehmen müssten.

Schon aus betriebswirtschaftlichen Gründen werde es keinen Holztourismus geben, zerstreute Michael- Meyer-Heisig etwaige Bedenken; auch der Lagerplatz in Gersbach werde gebaut.

Geplant sei, die 25 000 Kubikmeter Aushub in einem Zeitraum von zwei Jahren anzufahren.

Hansjürgen Blum vom Bauunternehmen Binder&Blum machte klar, dass die 25 000 Kubikmeter dem Aushub von 30 bis 35 Einfamilienhäusern entsprechen. Allein beim Bau des Parkhauses von Endress+Hauser würden 14 000 Kubikmeter Erdaushub anfallen. Eine Lagerfläche vor Ort habe neben einem finanziellen überdies einen ökologischen Vorteil. Man erspare sich damit, den Aushub per Lkw nach Basel zu fahren und dort zu verschiffen.

Neue Aspekte sah Bürgermeister Jürgen Multner während der einstündigen Debatte nicht. Denkbar knapp, mit sechs zu fünf Stimmen, billigte der Gemeinderat den Bauantrag.