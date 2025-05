Ein Skulpturenpark tut sich derzeit bei Herbert Roser in Maulburg auf. Bei schönem Wetter konnte das Publikum jüngst bei der Vernissage des Künstlers Wimbai Ngoma aus Simbabwe dessen Skulpturen sehen. „Einzigartig, was er aus den Serpentinsteinen rausholt, in schwarz, grün, bräunlich“, lautete die Rückmeldung einer begeisterten Besucherin. Die Figuren sollen laut dem Künstler Schönheit und Anmut haben.