Maulburg Der Hilferuf findet Gehör

In Warmbad leben überwiegend Großeltern mit ihren Enkelkindern, viele sind Aidswaisen. Andere sind Sozialwaisen, weil die Eltern in entfernten Gebieten nach Arbeit suchen. Durch Corona ist der Tourismus in Namibia weggebrochen, und sehr viele Menschen wurden arbeitslos.

Die Menschen sind arm. Es fehlt am Nötigsten. Während der Schulzeit gibt es von der Regierung eine warme Mahlzeit am Tag, aber nicht während der langen Weihnachtsferien. Für viele Kinder ist es die einzige Mahlzeit am Tag.

Der Hilferuf wurde in unserer Zeitung bekannt gemacht. Die Menschen im Markgräflerland halfen freigiebig. Es konnten die Schulkinder von drei Schulen mit Lebensmittelpaketen versorgt werden und außerdem blieb noch Geld übrig: 1000 Euro. Die konnten jetzt für den Kauf von Saatgut verwendet werden.

Die Rektoren der drei Schulen beschlossen, mit dem Geld Schulgärten anzulegen nach der Erfahrung: „Gib dem Hungernden einen Fisch, dann kann er heute essen. Lehre ihn das Fischen, dann kann er auch morgen essen.“

Der Regen, der fiel, ist eine besondere Chance für diese Gartenprojekte, mit denen sich viele Hoffnungen verbinden. Die Hilfen für Lebensmittelpakete für die Schulkinder haben dank vieler Unterstützerinnen und Unterstützter aus dem Markgräflerland eine nachhaltige Wirkung bekommen. Die Schulleiter und alle Schulkinder dankten sehr herzlich für diese besondere Ermutigung, so Karlfrieder Walz in einer Pressemitteilung.