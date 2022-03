Maulburg Der Verein als soziale Tankstelle

Frage: Der Sportverein als „soziale Tankstelle“. Dieses Bild bemüht hat der Deutsche Olympische Sportbund, um die Bedeutung von Sportvereinen zu betonen, gerade während der Coronakrise.

Wir beim TuS Maulburg haben uns in der Pandemie bemüht, das was möglich ist, anzubieten. Leider wurden diese Angebote mit Ausnahme des Fußballs aus Angst vor Corona nicht genutzt, so dass sie entweder nur zur Hälfte besucht waren oder mangels Teilnehmer ganz ausfallen mussten.

Frage: Kommt wenigstens Hilfe von der Politik?

Finanzielle Hilfen wurden dem TuS Maulburg angeboten, mussten aber nicht in Anspruch genommen werden. Der TuS Maulburg hat das Glück, dass er über viele Mitglieder verfügt und Kosten, die man bei einem Normalbetrieb gehabt hätte, nicht anfielen. Deshalb nicht, weil entweder Übungsstunden ganz wegfielen oder Trainer auf ihr Gehalt verzichteten. Unterstützung von Seiten der Gemeinde kam nach wie vor.

Frage: Es gibt aber noch ein Problem, das älter ist als die Pandemie: Sie haben einmal gesagt, dass immer weniger Vereinsmitglieder bereit sind, sich zu engagieren. Gilt dies auch bei der Übernahme von Verantwortung?

Diese Erfahrung machen wir gerade. Der TuS bemüht sich, die Vereinsführung im April in neue Hände zu legen. Aufschieben bringt nichts. Die Situation wird sich nicht ändern. Dazu fand im Herbst eine Mitgliederversammlung statt. Persönliche Kontakte sind wichtig. Es muss allen Vereinen klar sein: Von selbst kommt niemand.

Frage: Woran mag das Ihrer Ansicht nach liegen?

Meiner Meinung nach fehlt die persönliche Motivation. Die Jüngeren werden gar nicht mehr dazu gebracht, sich zu engagieren. Andere wiederum haben sich anderweitige Freizeitaktivitäten gesucht.

Frage: Wie können Vereinsmitglieder motiviert werden, sich ehrenamtlich zu engagieren?

Das ist eine gute Frage. Die Verbände bemühen sich, den Vereinen Möglichkeiten aufzuzeigen. Nur bringt das nichts, weil sich die Leute von vorn herein sperren, den Weg mitzugehen. Einen Vorteil haben da noch kleinere Gruppen, weil die weniger Aufwand betreiben müssen.

Frage: Dank Ihres Engagements in verschiedenen Sportgremien und einer guten Vernetzung hat die Gemeinde auf dem Sportsektor auch von Zuschusstöpfen profitieren können.

Sicherlich hat der Verein viel davon profitieren können. Das sieht man daran, dass wir finanziell so gut aufgestellt sind, wie wenige Vereine im Landkreis Lörrach und nie ein Darlehen benötigten. Wir haben neue Angebote aufgegriffen und als einer der ersten Vereine im Kreis auch zu bezahlende Kurse eingeführt und die entsprechenden Zuschüsse von DFB, BSB oder auch der Krankenkassen in Anspruch genommen. Das hat uns nach vorne gebracht und die Möglichkeit eröffnet, neue Mitglieder zu gewinnen und das Vereinsheim umzubauen, ohne uns zu verschulden.

Frage: Sie sind als Gemeinderat und auch als Vereinsverantwortlicher oftmals nicht den leichten Weg gegangen. Weshalb nicht?

Wer mich kennt, weiß, dass ich nie den leichten Weg ging und als Gemeinderat Entscheidungen traf und mich dafür einsetzte zum Wohl der Bürger, die mir als Vereinsfunktionär jedoch angekreidet wurden. Ich habe immer meine Meinung vertreten und das Risiko in Kauf genommen, dafür Kritik einstecken zu müssen.

Frage: Mit Ihrer offenen und direkten Art sind Sie oft auch angeeckt.

Wer in der Öffentlichkeit gradlinig und direkt ist, muss in der Öffentlichkeit mit Kritik rechnen. Ein Beispiel: Wenn Sie als Schiedsrichter mit der Kritik der Zuschauer nicht umgehen können, dann dürfen Sie den Job nicht machen.

Frage: Stichwort anecken: Kann das auch daran liegen, dass einige die Wahrheit nicht hören wollen?

Das genau ist es. Viele wollen die Wahrheit nicht hören. Denn wenn sie sich mit ihr auseinandersetzen müssen, werden sie vielleicht erkennen, dass sie ein Problem mit sich selbst haben.

Frage: Raue Schale, weicher Kern. Ist da was dran? Wir denken da an Ihr soziales Engagement.

Das hängt wohl mit meinem Charakter zusammen. Es wird wenige geben, die sich sozial so engagieren wie ich. Beweise gibt es dafür genügend, aber viele interessiert es nicht, was allgemein geschieht in der Gemeinde oder im Verein. Weil ich bei anderen Dingen Härte zeige, wird das Positive vergessen.

Nicht umsonst habe ich auch viele Auszeichnungen, selbst internationale Anerkennung, bekommen und das sogar von der Bundesrepublik.

Frage: Noch ein Blick auf den Verein. „Die Leute erkennen nicht, was sie hier bei uns für wenig Geld geboten bekommen“, hatte es bei der Ehrungsmatinee im vergangenen Jahr geheißen. Und es wurde befürchtet, dass man in ein paar Jahren keine langjährigen Mitglieder mehr ehren könne, „weil es so gut wie keine mehr gibt.“ Ist die Lage tatsächlich so ernst?

Der TuS Maulburg verliert auch Mitglieder. Das liegt daran, weil meiner Meinung nach das Engagement nicht so ist, wie es sein sollte. Es fehlen auch Mitglieder, die neue Personen in den Verein bringen.

Frage: Man könnte den Eindruck gewinnen, dass Leute lieber ins Fitnessstudio gehen als in die Übungsstunde im Verein?

Das ist so. Bei Fitnesscentern sind die Leute nicht so zeitgebunden wie beim Vereinssport. Dort zahlen sie bis zu 1000 Euro, während im Sportverein Familien mit Kindern maximal 100 Euro zahlen. Der Sport in der Gruppe hat außerdem den Vorteil, dass es dort zum Meinungsaustausch kommt, sei es nach der Stunde, bei Hocks oder Festen. Die Leute sind sich nicht bewusst, was jeder hier an zwischenmenschlichen Beziehungen verliert.

Frage: Sie hatten auch einmal gesagt, dass immer weniger Menschen bereit wären, sich zu engagieren, und meinen, mit der Bezahlung des Vereinsbeitrags sei alles getan.

Das ist genau so. Man zahlt einen geringen Beitrag und kein Mensch fragt, wie das Angebot finanziert wird. Das ist das Problem. Wenn man sich ehrenamtlich engagiert, sieht man, dass das Geld erst erwirtschaftet werden muss und bekommt so ein Verständnis dafür, dass jeder mithelfen muss, wenn der Verein gesund dastehen soll.