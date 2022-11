Maulburg Die ganz Kleinen mit den ganz Großen

Zum Abschluss des eineinhalbstündigen Trainings stand dann der Pfostenkönig getreu dem Motto „Alt gegen Jung“ an. Es ging darum, in verschiedenen Runden so lange auf das Tor zu werfen, bis nur noch eine Seite das Aluminium traf. Die E-Jugend, die mit einer deutlichen Überzahl an Spielern (20 Kindern) antrat, konnte den Sieg nach drei Runden für sich verbuchen.

Bei der traditionellen Verabschiedung mit dem Leitspruch und Vereinsmotto „Wir sind ein Team“ verkündete das Trainerteam den jungen Talenten noch, dass sie beim nächsten Heimspiel der ersten Mannschaft am Samstag, 26. November, 20 Uhr, in der Sporthalle Steinen gegen die HSG Konstanz 3 gemeinsam mit den Herren in die Halle einlaufen dürfen.

Genauso wie im Übrigen die weibliche E-Jugend, welche ebenfalls am Samstag, bereits um 18 Uhr mit der ersten Damenmannschaft in der Sporthalle einlaufen und in naher Zukunft ein gemeinsames Training mit den Damen haben wird.

Über zahlreiches Publikum und Unterstützung würden sich sicher alle Kinder, aber auch die aktiven Mannschaften freuen, welche derzeit ein „bärenstarke Landesliga-Saison“ spielen, heißt es.

Die Aktion mit dem gemeinsamen Training von Jugend und Aktiven wurde als Erfolg gewertet, der wiederholt werden soll.