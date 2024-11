Maulburg: Die Hacker Schule

Mädchen für IT begeistern

Gleichzeitig fand ein weiterer Hacker School Kurs auf dem Gelände des Busch Group Unternehmens Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions in Aßlar statt. Dort vermittelten die IT-Studenten des Unternehmens aus dem dualen Studiengang Kindern und Jugendlichen im Alter von elf bis 14 Jahren den Umgang mit Programmiersprachen. Die ehrenamtlichen Trainer boten den jungen Teilnehmern spannende Aufgaben und Projekte und ermutigten sie, ihre Interessen und Talente in der IT weiterzuentwickeln.