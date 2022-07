Maulburg Die Liebe nahm am Maulburger Bahnhof ihren Anfang

Kennengelernt haben sich die beiden vor 69 Jahren auf dem Bahnhof in Maulburg, wo Lore Obermeier, 1932 in Maulburg geboren, stets abends ausstieg, während Georg Diehl in den Zug in Richtung Lörrach einstieg. Vier Jahre später heirateten die beiden in der Lörracher Christuskirche.

Geboren wurde Georg Diehl, bestens bekannt als Mitarbeiter der beiden hiesigen Tageszeitungen unter dem Kürzel „gd“, in Schaffhausen/Schweiz. Georg Diehl wuchs in Lörrach auf, machte am Hans-Thoma-Gymnasium 1950 sein Abitur und studierte anschließend in Freiburg für das Lehramt. Nach dem Referendariat war er von 1962 bis 1978 als Lehrer an der Friedrich-Ebert-Schule Schopfheim tätig, ehe er bis zum Ruhestand 1991 Rektor an der Grund- und Hauptschule Fahrnau war.