Maulburg: Dorfbrunnen und Wasserversorgung

Programm für Kinder

Zeitlich unabhängig von der Brunnentour ist auch für die Maulburger Kinder etwas geboten. Sie können zwischen 14 und 17 Uhr einen Wasserspielparcours durchlaufen. Der Start ist an allen Brunnen möglich. Bei den Kinderspielen nicht belegt ist aus Gründen der nahen Straße der Brunnen bei Leni’s Café (Roserbrunnen). Als Ersatz bietet die Feuerwehr beim neuen Brunnen auf dem Marktplatz Wasserspiele an. Die Wasserspiele bei der evangelischen Kirche organisiert die Kita Wiesental, beim alten Rathausbrunnen der Waldkindergarten und beim Latscharibrunnen die Masken-Gruppe Goschewiber. Wer alle vier Spielestempel ergattert, bekommt beim Abschluss am Dorfstübli einen kleinen Preis.

Bewirtung

Hinter dem Dorfstübli verkauft der Förderverein der Kita Kaffee und Kuchen. Es gibt auch Kaltgetränke. Der von der Brunnentour vermutlich erschöpfte Männerchor erhält unter den Kastanien Unterstützung vom Frauenchor Steinen. Die Jugendgruppe des Roten Kreuzes schminkt die Kinder.