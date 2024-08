Maulburg: Dorfgeschichte

Die „neue Flaniermeile“

Gezeigt wurden einige Bilder von alten Bauernhäusern, ehe die Tour weiter ging in die „neue Flaniermeile“ Kupfergasse und Am Platz. Hier bekam man früher alle Waren, die man für den täglichen Bedarf brauchte. Äpfel, Grumbeeren, Milch, Brot und Gutsel, in der Metzgerei Wurst und Fleisch. In einem Geschäft wurden auch Glühbirnen verkauft. Schwald stand als kleiner Junge vor dem Kaugummiautomaten und rätselte, was „Bubble Gum“ bedeutete. „Ich habe gedacht, es ist italienisch und heißt: „Büblein komm“.

Der Metzger schlachtete die Tiere auch im Dorf und warf die Schlachtabfälle in den Ochsenbach, wo sie weggeschwemmt wurden. Es hieß daher: „Der Ochsenbach hat Riesenfische.“

Vor dem Alten Rathaus wies Schwald auf den Brunnen hin, der der einzige achteckige Brunnen in Markgräflerland sei. An der Wiechser Straße gab es eine Badeanstalt, in der in acht Badetrögen gebadet werden konnte. Wer sich nicht an die Baderegeln hielt, musste sein Fehlverhalten mit einem Fuder Wein büßen.