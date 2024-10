Maulburg: Drei Flächen für Photovoltaik

Landwirtschaftlich genutzt

Der Gemeinderat hat die Planung zur Freiflächen-Photovoltaik in Maulburg zur Kenntnis genommen und den Standortausweisungen zugestimmt. Der Regionalverband Hochrhein-Bodensee hat drei Flächen mit einer Größe von insgesamt 10,5 Hektar als Vorranggebiete für Freiflächen-Photovoltaik bestimmt. Die erste Fläche befindet sich im Bereich „Auf der Talhalden“, die zweite im Gewann „Gießen Loh“, die dritte Fläche im „Wildenbühl“. Es handelt sich um landwirtschaftlich genutzte Flächen, die sich vorwiegend im Privateigentum befinden. Wenn der Eigentümer nicht will, dass auf seinem Grundstück PV-Anlagen aufgestellt werden, dann werden dort auch keine Anlagen aufgestellt. Ein Bürger wies daraufhin, dass in den Gebieten gejagt werde, ein anderer Bürger kritisierte, dass man die Landwirte nicht erst frage, ob sie PV-Anlagen auf ihrem Grundstück wollen oder nicht.

Christian Leszkowski erklärte ihm das Verfahren zur Realisierung solcher Anlagen. Auch in den Vorranggebieten ist eine Bauleitplanung erforderlich, das heißt, die Gemeinde müsste einen Bebauungsplan aufstellen, wenn auf den Flächen Solarmodule aufgestellt werden sollen.