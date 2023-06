Maulburg DRK stellt bei Feier seine Arbeit vor

Mit Privatauto zum Einsatz

Er wies auch auf zwei Neuerungen hin. Seit Anfang dieses Jahres in Tegernau und seit Mai in Maulburg hat der DRK-Ortsverein so genannte „Helfer vor Ort“. In Tegernau haben sieben, in Maulburg haben drei Sanitätshelfer ihre Ausrüstung daheim. Sie werden im Notfall parallel mit dem Notarzt alarmiert und fahren dann mit dem Privatauto zum Einsatz. Solche Gruppen machen gerade wegen des weiträumigen Einzugsgebiets von Maulburg bis Neuenweg viel Sinn, fügte Ruf an.