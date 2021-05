Maulburg E+H baut eigenes Impfzentrum auf

Dazu wurde neben der seit Monaten schon genutzten hauseigenen Schnellteststation ein Impfzentrum installiert, in dem die Malteser Hilfsdienst leisten, eigene Mitarbeiterinnen die Impfdosen vor- und aufbereiten und es so den Mitarbeitern des Betriebsarzt-Zentrums um Dr. Landerer und seinen zusätzlich beschäftigten Honorar-Ärzten ermöglichen, alle zweieinhalb Minuten einen Impfwilligen zu beraten, zu impfen und nach der vorgeschriebenen Ruhepause wieder an seinen Arbeitsplatz zu entlassen. 1200 Moderna-Impfdosen stehen den beiden Projekt-Teilnehmern dafür zur Verfügung. Ein paar hundert Dosen sind seit Beginn der Aktion am 20. Mai verimpft, der Rest wird in den nächsten Tagen an Mann und Frau gebracht. Und die, so die Verantwortlichen unisono, seien vom großzügigen Angebot ihres Arbeitgebers „total begeistert“.

Die beiden Unternehmen E+H und Faller GmbH haben den Coup perfekt vorbereitet. Dass man sich um die Teilnahme am Pilotprojekt zusammen mit elf weiteren Unternehmen im Land beworben habe, sei nicht zuletzt der Hoffnung geschuldet, der Normalität ein gutes Stück näher zu kommen. Ein Bremsklotz dabei sei der Mangel an Impfstoffen. „Wir könnten wesentlich mehr Menschen impfen, wenn wir mehr von diesem Stoff zur Verfügung hätten“, klagten die Verantwortlichen des Projektteams, die hoffen, dass mit dem Wegfall der Priorisierung ab 8. Juni diese Hürde tatsächlich genommen werden kann. Erst dann nämlich könne es möglich sein, auch die Familien der Mitarbeitenden sowie kleine Firmen, die sich den Aufbau einer Impfstation in den eigenen vier Wänden nicht leisten können, in den Impfprozess mit einzubeziehen. Schließlich sei so etwas nicht nur möglich, sondern durchaus auch gewollt, versicherte die Geschäftsleitung, für die Personalleiter Wilfried Köning betonte: „Wir könnten locker am Tag 200 Personen impfen.“ Bisher aber sei lediglich die Lieferung von Impfdosen für die zweite Impfung in vier bis sechs Wochen versprochen. Mehr sei auch im Gespräch mit Sozialminister Manfred Lucha vor einigen Tagen nicht herauszukitzeln gewesen, sagte Köning.

Also werden nach wie vor alle Mitarbeiter, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, geimpft. Wenn die Belegschaft nach den Pfingstferien durch sei, werde das Impfzentrum voraussichtlich ab- und später für den zweiten Durchgang wieder aufgebaut. „In zwei Tagen schaffen wir das“, versprach Volker Frey, Strategic Expert bei E+H, der allerdings die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat, dass sich die Anzahl der gelieferten Impfdosen nach oben bewegt.

Denn wie Maulburgs Bürgermeister Jürgen Multner, der die Gelegenheit nutzte, um E+H für das große Engagement in dieser Sache zu danken, ist auch Frey davon überzeugt, dass es derzeit eine der wichtigsten Aufgaben ist, den Impfstoff unters Volk zu bringen. Nur dann könne man die „unselige Testerei“ aus der Welt schaffen, die nach den Erfahrungen im Hause E+H und nach Wilfried Könings Meinung „rein gar nichts bringt außer viel Aufwand und einer großen Menge Plastikmüll“. Viele Schnelltests hätten positive Ergebnisse gezeigt mit der Folge, dass Getestete einen PCR-Test machen und ihre Kontaktpersonen bis zu dessen Ergebnis in Quarantäne mussten. Und in allen diesen Fällen habe sich herausgestellt, dass das Ergebnis des Schnelltests falsch gewesen sei.