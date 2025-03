Maulburg: E+H trauert um Dirk Mörmann

„Die Nachricht löst bei uns allen tiefe Betroffenheit und große Trauer aus“, wird Peter Selders, Geschäftsführer der Firmengruppe, in einer Mittelung zitiert. „Unsere Gedanken sind in diesem Augenblick bei seiner Frau, seinen drei Kindern und allen Angehörigen.“ Selders würdigt den Verstorbenen als aufgeschlossen und den Menschen zugewandt. „Dirk Mörmann hat besonders durch seine warmherzige Persönlichkeit in kurzer Zeit nachhaltige Spuren bei uns hinterlassen. Er wird uns fehlen.“

Pläne vorangetrieben

Noch im Dezember hatte Dirk Mörmann beim Presserundgang über die größte Bau-Investition der Firmengeschichte von Endress+Hauser gesprochen: Der Standort Maulburg wird derzeit für den Rekordbetrag von rund 120 Millionen Euro fit für die Zukunft gemacht.