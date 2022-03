Maulburg Eichhörnchen-Gruppe freut sich über neuen Hobbitwagen

Zur bislang bestehenden „Igel-Gruppe“ zieht nun die neue Gruppierung der „Eichhörnchen“ in den neuen Wagen ein. Ziel ist, die beiden Gruppen gleichmäßig altersmäßig zu mischen. Dazu werden aktuell in den neuen Wagen zuerst zehn Kinder des Waldkindergartens einziehen. Möglich wurde der Bezug des zweiten Hobbitwagens, nachdem vom Gemeinderat die Betriebserlaubnis für eine zweite Gruppe des Waldkindergartens am 1. März erteilt wurde. Zwischenzeitlich erfolgte auch die baurechtliche Abnahme durch das Landratsamt.

So hatten sich die kleinen Hobbitbewohner einen neuen Namen für ihr Mobil überlegt und beschlossen, als „Eichhörnchen“ in den neuen Wagen einzuziehen. Mit der Erweiterung zur zweiten Gruppe reagierte die Gemeinde auf die wachsende Beliebtheit des naturpädagogischen Ansatzes des Waldkindergartens und seiner langen Warteliste. Hauptamtsleiterin Jessica Lang freute sich beim Pressetermin mit dem Betreuungsteam über den Einzug der Bewohner in den neuen Wagen.