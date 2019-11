Maulburg Ein Abend ungeahnter Möglichkeiten

Mit seinem jungenhaften Charme hatte Zarek Silberschmidt seine Gäste im Handumdrehen in seinen Bann gezogen. Zur Eröffnung des Konzertes präsentierte er erstaunliche Improvisationen der Stücke „Isn’t she lovely“ von Stevie Wonder und „Waltzing Matilda“ von Slim Dusty. Die Besucher tauchten beim Hochgeschwindigkeitsgitarristen in einen Abend voll ungeahnter Möglichkeiten dieses Instrumentes ein. Filigrane Harmonien entlockten seiner Gitarre bezaubernde Töne, die an die Klänge einer Harfe erinnerten. Er konnte seine Vorliebe für Gipsy-Jazz mit schwindelerregenden Flamenco-Passagen garnieren und verschmolz mit seinem Instrument zu einer Einheit. Mit dem crescendoartigen Aufbau der eigenen Kompositionen und mit den berückenden Arrangements bekannter Songs begeisterte er die Besucher, die mehrfach stürmischen Szenenapplaus spendierten. Perkussive Rhythmen begleiteten sein erstaunliches Fingerpicking. In einem atemberaubenden Stück verzauberte er den Klang seiner Gitarre in den eines Banjos.