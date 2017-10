Maulburg „Ein feste Burg ist unser Gott“

Maulburg (gd). Am Sonntag gestaltete der evangelische Kirchenchor zusammen mit dem in Schopfheim wohnhaften Hans Peter Werner eine musikalische Abendfeier mit ausschließlich Liedern von Martin Luther.

Anlässlich der 500-Jahr-Feiern zur Reformation hatte Dirigentin Ines Stenger eine Fülle an Liedern ausgewählt, deren Texte und meistens auch Melodien der Reformator verfasst hatte. Oft im Wechsel mit dem Chor sang die Gemeinde einige Strophen, während Ines Stenger an der Georges-Heintz-Orgel oder am Keyboard begleitete.

Von den fast 40 von Luther stammenden Kirchenliedern enthält das evangelische Gesangbuch einen großen Teil, die Luther zu den Festkreisen des Jahres oder zu Themen des Katechismus gedichtet und vertont hatte. Einen großen Teil nehmen die Psalmlieder ein, aus denen natürlich „Ein feste Burg ist unser Gott“ herausragte. Margret Fröhlich ergänzte den Gesang mit ihrer Posaune von der Empore herab.

Im zweiten Teil der musikalischen Feier stellte Hans Peter Werner als Vorstandsmitglied die 1926 gegründete Lutheriden-Vereinigung vor, die sich der Ahnenforschung zu Martin Luther widmet. Er selbst stammt als 13. Ahne von Martin Luther ab. Nachdem von Mitgliedern des Kirchenchores zwischen den Liedern der Lebenslauf Martin Luthers vorgetragen worden war, erläuterte Hans Peter Werner die Bedeutung der Lutheriden-Vereinigung. Zum Schluss erhielten alle Anwesenden eine gebackene Luther-Rose mit einem schwarzen Kreuz, in dessen Mitte eine weiße Rose in einem blauen Feld liegt, während alles von einem goldenen Ring umschlossen ist.