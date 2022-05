Maulburg Ein Jahr Café-Restaurant „Leni’s sweet and salty“, Maulburg

Maulburg (hjh). „Keine Sekunde bereut“ hat Madleen Kraus, dass sie vor exakt einem Jahr mitten in den unsicheren Zeiten einer ausufernden Pandemie ins kalte Wasser sprang und ein Lokal im Zentrum Maulburgs eröffnete; das „Leni´s sweet and salty“, das seine Angebote auf drei Säulen baut: Café, Restaurant und Konditorei.

Ihr Mut, sich nach der Ausbildung zur Konditorin mit anschließender Meisterprüfung, einer Lehre als Köchin in der Schweiz, zwei Jahren kompakter Berufserfahrung im Nachbarland und nach fast einem dreiviertel Jahr „schnuppern“ in Kanada selbstständig zu machen, hat sich mehr als bezahlt gemacht. Lenis Café in der Hermann-Burte-Straße nahm fast schon irrsinnig schnell Fahrt auf, nachdem sich Qualität und Service während der ersten „to go“-Phase schnell herumgesprochen hatten. Das (bis auf Dienstag) fast tägliche Frühstücksangebot hat längst schon legendären Ruf; zum Mittagessen treffen sich Mitarbeiter auch großer Firmen in dem Lokal, das nicht nur in seinem Innern 65 Plätze bietet, sondern auch im teils überdachten Außenbereich, im Innenhof des Anwesens von „Rosers Energietechnik“, weitere 55 Sitzplätze zur Verfügung stellt. Platz genug also unter anderem für jede Art von Festivitäten, seien es Hochzeiten, Trauerfeiern, Taufen, Geburtstage oder Betriebsfeste, versichert Madleen Kraus.