Blut spenden ist am kommenden Montag, 4. Dezember, von 14.30 Uhr bis 19.30 in der Alemannhalle möglich, heißt es in der Pressemitteilung des Blutspendedienstes Baden-Württemberg-Hessen des Deutschen Roten Kreuzes. Zugleich verlost das Deutsche Rote Kreuz für die Zeitspanne vom 4. bis 16. Dezember drei Musicalreisen nach Hamburg, wenn man in diesen Tagen Blut spendet.