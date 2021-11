Maulburg Ein Musiker mit Leib und Seele

Ansonsten habe ihm die Musik stets Positives gegeben, so der Jubilar, der als junger Musiker Trompete spielte, später auf Bariton- und E-Horn wechselte und auch Flügelhorn spielte. Mit 17 Jahren, so erinnert er sich, kam er zum Musikverein Maulburg – und blieb 52 Jahre lang in der Aktivkapelle, war 21 Jahre lang als zweiter Vorsitzender, Kassierer, Protokollführer oder Requisitenverwalter im Vorstand aktiv. Heitz denkt an unzählige Auftritte und Konzerte zurück, aber auch an Aktivitäten wie Kastanienfeste, Jahresfeiern und Dorffeste in Maulburg und andernorts, bei denen er gemeinsam mit anderen Musikern stets für tolle Stimmung sorgte. Das galt besonders auch für die ältere Generation, die die Rentnerband bei Altennachmittagen und auch diversen Festen bestens unterhielt.

Für sein jahrzehntelanges Musizieren sowie für die Übernahme von Ehrenämtern im Vorstand bekam Heitz 1993 die goldene Ehrennadel des Bundes Deutscher Blasmusik verliehen und erhielt 2003 die große goldene Ehrennadel des Bundes Deutscher Blasmusik für 50 Jahre Tätigkeit als Blasmusiker.

„Vom jungen Alter mit 17 bis zum hohen mit 82 Jahren, also 65 Jahre lang, war ich mit Leib und Seele Musiker. Die vielen Freundschaften und Kontakte, die dabei entstanden, haben mir viel Freude bereitet“, sagt Horst Heitz. Umso mehr bedauert er zugleich, dass die Pandemie die Kontakte eingeschränkt hat. Wenn das nicht wären, hätte der Musikverein Maulburg heute seinem Ehrenmitglied ein Geburtstagsständchen gespielt. So aber finde nur eine Feier im kleinen Familienkreise statt, erklärt Horst Heitz, der sich zu seinem Geburtstag vornimmt, „das Leben weiter zu genießen, in der Natur unterwegs sein und gute Bücher zu lesen“.