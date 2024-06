Das dritte Mal

Seit drei Jahren lädt nun der Unternehmer mit seiner Lebenspartnerin Doris Staechele, die Schüler der Abschlussklasse mit ihrer Lehrerin nach Maulburg ein. Lehrerin Beyler habe für ihre Schüler Orte gesucht, an denen sie praktische Erfahrungen sammeln können, erläutert Roser seine Motivation. In diesem Jahr waren nun Anfang Juni neun Schülerinnen in Begleitung ihrer Lehrerin die knapp 200 Kilometer von Bouxwiller nach Maulburg gefahren. 2023 hat Roser zwei Lehrer und 17 Schüler beherbergt. „Das Ziel ist, Deutsch sowie Kochen und Backen zu lernen“, fügt Roser hinzu.

Umfangreiches Programm

Die Schüler übernachten kostenlos bei dem Unternehmer und er hat für sie einen straffen Ausflugsplan organisiert: An ihrem Ruhetag, am vergangenen Dienstag, nahm sich beispielsweise Madleen Kraus vom Café „Leni’s sweet and salty“ in der Hermann-Burte-Straße Zeit, um mit den Schülerinnen den Tag zu gestalten. Der Unternehmer hat Kraus das einstige Ökonomiegebäude verpachtet und nun ist daraus ein Restaurant mit Konditorei entstanden. Nach einem Frühstück stellten die Schülerinnen mit Kraus Marmelade und Pfannkuchen her.