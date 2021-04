Maulburg Einbahnstraße bis zur Gabelung

Nicht weniger Parkplätze schaffen

„Ich wünsche mir außerdem“, so die Gemeinderätin Scarr weiter, „dass die Parkbuchten nicht dominieren.“ Als Straßenbelag befürwortet die Bürgervereinigung Mauburg Bitumen, den man auch im Lettenweg und Im Bühl findet.

Christian Leszkowski (SPD) forderte die Planer dazu auf, nicht weniger Parkplätze zu schaffen als bisher vorhanden. Es sei zu vermeiden, dass die Anwohner auf dem Rathausplatz parken. Auch er plädierte dafür, dass Bäume nur dort gepflanzt werden sollten, wo sie wirken können. „Das Gebiet sollte man nicht wild mit Bäumen zupflastern.“

In Bezug auf die Einbahnstraßenregelung einigte man sich darauf, eine Einbahnstraße zwischen der Einmündung der Hermann Burte-Straße und der Gabelung in der Mitte des Gebiets einzurichten. Wie man den restlichen Bereich verkehrlich regele, solle zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden, so Bürgermeister Multner. Noch nicht entschieden ist auch, ob in diesem Gebiet eine E-Tankstelle entstehe. Die Kabelinfrastruktur dafür sei vorhanden, so Multner. Letzlich entscheide aber der Energiedienst, ob er einen Aufladepunkt für Stromer errichte. Die E-Tankstelle am Bahnhof sei nicht ausgelastet, sagte Multner.

Die Bürgervereinigung Maulburg schlug dann noch vor, eine radargesteuerte Straßenbeleuchtung einzuführen. Sie biete Grundsicherheit für Passanten, sagte Alexander Speck. Die Beleuchtungsstärke der Lampen erhöhe sich, wenn ein Bürger sich ihr nähere und reduziere sich, wenn er sich von der Lampe entferne. Bürgermeister Multner ist im Hinblick auf diese neue Technik eher skeptisch.

Am Ende der Diskussion wurde nach einer Kostenschätzung gefragt. Man müsse außerdem überlegen, ob man mit der Ausschreibung der Sanierungsmaßnahme nicht bis zum Herbst / Winter dieses Jahres warte, so Multner, Zu diesem Zeitpunkt seien die Auftragsbücher der Handwerksunternehmen nicht so voll wie im Sommer.