Maulburg Eine Hommage an die alemannische Dichtkunst

Frage: Was erwartet die Besucher beim „Alemannische Oobe“ am 24. April im Dorfstübli?

Erhard Zeh und ich werden am Roland Hofmaier-Gehard Jung-Abend ein aufeinander abgestimmtes Potpourri von Liedern und Gedichten präsentieren, das ernste Themen aufnimmt, aber auch viele Alltagsthemen mit Humor behandelt. Wir zwei wechseln uns ab und ergänzen uns bestens, da wir auf eine reichhaltige Erfahrung gemeinsamer Auftritte zurückgreifen können.

Weitere Informationen: Der „Alemannische Oobe“ mit Markus Manfred Jung und Erhard Zeh findet am Sonntag, 24. April, ab 18 Uhr im Dorfstübli in Maulburg, Neue Straße 21, statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht und kommen der Maulburger Hilfe für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und der Jugendpsychiatrie „Granja El Ceibo“ in Rafaela (Argentinien) zu Gute.

Info

Markus Manfred Jung ist in Zell geboren und in Lörrach aufgewachsen. Der 67-Jährige ist seit Mitte der 1970er-Jahre als Dichter tätig und unterrichtete am Theodor-Heuss-Gymnasium in Schopfheim.