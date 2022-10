Maulburg Eine neue Erzieherin aus Spanien

Mit der Verpflichtung von Noemi Godoy Barros landete die Gemeinde einen ganz besonderen Coup. „Das war tatsächlich ein Glücksgriff“, sagte Jessica Lang, die sich freut, dass bei der Neuen im Team die Sprachbarriere von vorn herein wegfiel: die Spanierin hatte in ihrem Land eine Sprachschule besucht und beherrscht die deutsche Sprache bereits so perfekt, dass sie um den sechsmonatigen Sprachkurs herumkam, den die zwei weiteren künftigen Mitarbeiterinnen, die BBQ für die Wiesentalgemeinde gewinnen konnte, vor „Amtsantritt“ in der KiTa Neue Straße derzeit absolvieren. Seit einem Monat ist sie schon Mitglied im Team, hat die erste Runde zum Kennenlernen, die Kracht bei der Grillhütte im Wald organisierte, hinter sich und war davon begeistert: „Dass der erste Arbeitstag mit einem Grillfest beginnt, hätte es bei uns in Spanien nicht gegeben.“

In Spanien herrsche im Bereich Erziehung im Vergleich zu Deutschland verkehrte Welt. „Es gibt viele Erzieherinnen, aber keine Arbeitsplätze“, sagt Barros. Unter diesem Gesichtspunkt kommt einem das Projekt „spanische Fachkräftegewinnung“ der BBQ gleich gar nicht mehr so spanisch vor.

Ausbildungen gleichen sich in beiden Ländern

„Dazu passt, dass die Ausbildung der Erzieherinnen in Spanien, die zwei Jahre dauert, der unsrigen ziemlich gleicht“, betonte Lang und verweist auf eine lediglich kurze und unkomplizierte „Nachqualifizierung“, welche die Bewerberinnen mit einem Test nach gut einem Jahr der Akklimatisierung nachweisen müssen. Und die Hauptamtsleiterin fügt hinzu: „Die Teilnahme an dem Projekt ist auch ein Signal an die Eltern in der Gemeinde, dass wir die Probleme nicht nur erkannt haben, sondern auch ernst nehmen und bereit sind, mit ihnen umzugehen.“

Noemi Godoy Barros ist bereits in den Tagesablauf integriert. 52 Kinder werden derzeit betreut, Platz wäre für 65. „Mir gefällt’s, ich fühle mich wohl“, versichert die junge Frau, die vorhat, „wenigstens einige Jahre“ in Maulburg zu bleiben. Die kleine Gemeinde entspreche in fast allen Punkten ihren Erwartungen, sagt sie. Sie sei ungefähr so groß wie ihre Heimatgemeinde in Katalonien, einer Region im Nordosten Spaniens zwischen der Mittelmeerküste und den Pyrenäen. „Und“, fügt sie schmunzelnd hinzu, „auch hier habe ich wie bei uns zuhause Tiere direkt vor der Haustür.“

Sie räumt aber auch noch ein paar Probleme ein. „Das mit dem Dialekt ist so eine Sache, an die ich mich erst gewöhnen muss“, sagte die junge Frau, die ihre Liebe zu Deutschland und zur deutschen Sprache auf Urlaubsreisen nach Berlin und Potsdam entdeckt hat. Aber auch die letzten Hürden gedenkt sie zu nehmen. Und dann, da sind sich Lang, Kracht und die neue Kraft, welche die Personalprobleme des Stegmatt-Kindergartens zu 100 Prozent löst, sicher, steht einem lange andauernden Arbeitsverhältnis der Spanierin in de Gemeinde Maulburg nichts mehr im Wege.