Maulburg: Eine riesen Investition

Große Effekte

„Wir versprechen uns große Effekte, wenn wir Produktion, Lager und Versand räumlich zusammenbringen“, erläutert Mörmann den Ansatz. Seit einem Jahr in Maulburg an der Unternehmensspitze, startet er in einer ambitionierten Zeit des Umbruchs durch. Die allgemeine wirtschaftliche Flaute geht auch am Entwickler für Füllstands- und Druckmessung nicht spurlos vorbei. „Wir spüren die konjunkturelle Abschwächung in Deutschland und China“, sagt der Geschäftsführer. „Positive Impulse kommen aus den USA, auch schon vor den dortigen Präsidentschaftswahlen.“ Ein leichter Umsatzrückgang sei nach dem Rekordjahr 2023 die Folge. 1,8 Millionen Geräte etwa zum Messen beim Abfüllen von Joghurt im Becher oder Cola in der Flasche verlassen jährlich das Gelände.