Maulburg: Eine von vielen Durchgangsstationen

Welche Kosten entstehen?

Für die alte Halle verlangen wir eine Jahresmiete. Zwischen dem Kreis und der Gemeinde besteht ein Vertrag für die Notunterkunft. Der Kreis geht dabei in Vorleistung und holt sich dann das Geld vom Bund oder Land. Die ehemalige Medima-Halle gehört dem Investor König, finanziell ist die Gemeinde da nicht in der Verantwortung, sondern der Landkreis und nachgelagert Land und Bund.

Wie sieht es mit der sogenannten Anschlussunterbringung aus?

Da wir jeweils 100 Personen in der Alemannenhalle und in der Gewerbehalle von König aufnehmen, bekommen wir insgesamt 60 Personen auf unsere Quote für die Anschlussunterbringung angerechnet, nämlich 40 für die alte Halle und 20 für die Gewerbeimmobilie. Deshalb können wir vermutlich die an der Alemannenstraße geplante Unterkunft kleiner bauen, als ursprünglich vorgesehen.

Allerdings kann ich nicht verbindlich sagen, welche Quote für die Anschlussunterbringung im nächsten Jahr festgelegt wird.

Mit welchen Problemen ist man in der Notunterkunft konfrontiert?

Der Lagerkoller ist ein riesiges Problem. 2015 haben wir in der alten Alemannenhalle bis zu 180 Personen untergebracht. Das machen wir nicht mehr. Heute ist bei 100 Menschen die Grenze.

In der vorläufigen Unterbringung, wie in der Alemannenhalle, können die Menschen bis zu zwei Jahre bleiben, müssen diese aber dann in Richtung Anschlussunterbringung verlassen, wenn ihr Asylverfahren abgeschlossen ist.

Wer lebt dort?

Zunächst sind wir davon ausgegangen, dass es vor allem männliche Einzelpersonen sein werden. Gestern Abend bin ich dort vorbeigegangen und habe gesehen, dass viele Kinder draußen gespielt haben. Es sind also auch einige Familien dort untergebracht.

Die Halle ist in Wohnboxen unterteilt, damit ein Mindestmaß an Privatsphäre gewährleistet ist. Die Boxen sind oben offen, da die Halle eine Höhe von sechs, sieben Meter hat. Ein Bewegungsmelder steuert das Licht, auch nachts. Im Untergeschoss gibt es eine große Küche und sanitäre Anlagen.

Die Flüchtlingsfrage wird uns begleiten. Welche Perspektiven sehen Sie auf kommunaler Ebene?

Das Thema birgt zunehmend sozialen Sprengstoff, vor allem wenn beispielsweise Flüchtlingskinder einen Kindergartenplatz bekommen und das Kind einer alleinerziehenden Mutter auf der Warteliste steht.

Krieg, Hunger und Armut werden weiter zunehmen. Dazu kommt noch die Klimakrise. Eine Patentlösung habe ich nicht.

Grundsätzlich müsste die Verteilung der Geflüchteten besser auf der europäischen Ebene geregelt werden. Es kann nicht sein, dass EU-Mitgliedsländer nur die Vorteile der Mitgliedschaft für sich reklamieren, aber sich bei der Lastenverteilung außen vor sehen.

Ich hoffe natürlich immer darauf, dass letzten Endes die Vernunft siegt und Kriege und Vertreibungen irgendwann aufhören.