In Cernay fertigt E+H Durchflussmessgeräte und liefert diese an Kunden in der ganzen Welt. „Cernay ist einer der am schnellsten wachsenden Standorte der Firmengruppe. Seit der Gründung im Jahr 1991 wurde bereits neun Mal erweitert“, so Matthias Altendorf, Geschäftsführer der Endress+Hauser-Gruppe, in der Mitteilung zur Eröffnung des neuen Produktions- und Bürogebäudes.

Die 10 000 Quadratmeter an zusätzlicher Fläche werden größtenteils zur Produktion magnetisch-induktiver Durchflussmessgeräte genutzt.