Maulburg: Einige Sanierungen geplant

Neben den geplanten Arbeiten am Rathaus (wir berichteten) werden bei der Kita Wiesental Fenster und Jalousien im Altbau erneuert (400 000 Euro), ebenso eine vierte Markise (13 300 Euro) und der Hauptverteiler Strom (14 000 Euro). Erneuert wird die Messtechnik am Hallenbad (35 000 Euro) und die Auskleidung der Brennkammer in der Heizzentrale (15 000 Euro). Für die Ingenieurleistungen zur Befahrung der Abwasserkanäle südlich der Bahn sind 30 000 Euro eingeplant und für die anschließende Sanierung (Ausschreibung) 25 000 Euro.