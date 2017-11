Maulburg Einladung zum Maulburger Dorffest

Maulburg/Saint Loup (gd). Bürgermeister Jürgen Multner, Gemeinderat Bruno Sahner und Georg Diehl vom Geschichts- und Kulturverein und VdK trafen sich mit dem Jumelage-Komitee aus der Partnergemeinde Saint-Loup-sur-Semouse in Frankreich. Es wurde über Aktivitäten und über gegenseitige Besuche besprochen. Zur dreitägigen Möbelmesse in Saint Loup im März 2018 wäre eine Delegation aus Maulburg gern gesehen. Es wäre schön, so Frida Thevenin, wenn auch der Musikverein Maulburg mitkäme und wenn ein Stand der Maulburger beschickt werden könnte. In Maulburg findet vom 16. bis 18. März 2018 in der Alemannenhalle ein Jugend-Futsal-Turnier statt, an dem die Gäste aus Saint Loup aus terminlichen Gründen allerdings nicht teilnehmen können, während ein Turnier im Sommer wegen der Fußball-Weltmeisterschaft auch nicht möglich ist.

Für den Seniorenausflug wurde als Termin der 15. oder 17. Mai ins Auge gefasst. Die Boule-Spieler aus beiden Orten werden sich im Juni oder Juli treffen. Am 8. September findet in Saint Loup ein großes Treffen der Feuerwehren statt, zu dem auch die Maulburger Feuerwehrleute mit Partnern eingeladen sind. Wenn das Maulburger Dorffest am 21. und 22. Juli stattfindet, ist ein Stand aus Saint Loup erwünscht. Der Geschichts- und Kulturverein Maulburg wird die Möglichkeit zwischen Möbelmesse und Herbst nutzen, um im Schloss zu Saint Loup eine Gemälde-Ausstellung mit Werken Maulburger Künstler zu bestücken. Außerdem will man das gemeinsame Malen weiterführen.

Im April oder Mai ist ein Treffen der beiden Gemeinderatsgremien aus beiden Partnergemeinden geplant, bei dem regionale Produkte vorgestellt und degustiert werden.

Das Treffen der beiden Jumelage-Komitees für die Planung des Jahres 2019 wird am 16. Oktober in Maulburg stattfinden.

Außerdem kann das Möbelmuseum in Saint Loup am 22. April, 5. August und 6. und 7. Oktober besichtigt werden. Maulburgs Partnergemeinde Saint Loup hatte zu Beginn der Partnerschaft mit Maulburg vor 35 Jahren noch knapp 5000 Einwohner, ist aber auf etwas über 3000 Einwohner gesunken, was seinen Grund im Fehlen der einst florierenden Möbelindustrie hat. Umso erfreulicher ist nun festzustellen, dass seit kurzem durch die politische Gemeinde im Museum ein Restaurieren der noch vorhandenen Möbelstücke wie Stühle und Schränke vorgenommen wird.