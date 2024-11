Maulburg: Einweihung der neuen Flaniermeile“

Zum Abschluss der Arbeiten in den Straßen „Kupfergasse“ und „Am Platz“ hat die Gemeindeverwaltung am Freitag alle Bürger zu einer Einweihung der sanierten Straßen eingeladen. Dort, wo sich die beiden Straßen kreuzen, hatte die Verwaltung die Verpflegungsstände aufgebaut und dort wurde auch ein rot-weiß gestreiftes Absperrband durchschnitten. Der Geschichts- und Kulturverein hatte einige Bilder ausgestellt, die die beiden Straßen – mit die ältesten in Maulburg – in früherem Zustand zeigen.