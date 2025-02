Maulburg: Eltern in der Azubi-Welt von Endress+Hauser

Die Veranstaltung

Diese Veranstaltung sei heute mehr denn je ein wertvoller Moment des Austauschs. „Es ist uns wichtig, den Eltern zu zeigen, was ihre Kinder lernen und wie sie bei uns wachsen“, erklärt Michael Böhler, Ausbildungsleiter bei Endress+Hauser, in einer Medienmitteilung. „Bei uns geht es nicht nur um Technik, sondern immer auch um die Menschen, die sie anwenden. Wir wollen transparent darstellen, wie wir Ausbildung in einem zukunftsorientierten Unternehmen gestalten“, fügt Böhler hinzu. Der Elternnachmittag biete den Familien die Möglichkeit, ihre Kinder in ihrer beruflichen Umgebung zu erleben und mit den Ausbildern ins Gespräch zu kommen. Das schaffe Vertrauen und fördere den Dialog zwischen Eltern und Unternehmen, heißt es.

Ausbildung und Innovation

Ein Höhepunkt war der Rundgang durch die Produktionsbereiche. Die Eltern wurden gemäß der Ausbildungsberufe ihrer Kinder in Gruppen eingeteilt, um gezielt Einblicke in die jeweiligen Tätigkeitsfelder zu erhalten.