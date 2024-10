Maulburg: Energieverbrauch soll weiter sinken

Im Kindergarten Steegmatt machten sich die hohen Gaspreise negativ bemerkbar. Bei der Kita Wiesental hingegen konnten diese Kosten gegenüber dem Vorjahr sogar deutlich gesenkt werden. Der gegenüber dem Vorjahr um 23 Prozent gesunkene Wasserverbrauch an der Wiesentalschule ist vermutlich auf eine geringere Bewässerung der Außenanlagen zurückzuführen. An der Schule sinkt auch der Stromverbrauch seit der Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage im Juli 2021.

Um 50 Prozent gestiegen ist der Stromverbrauch im Hallenbad. Bockstaller führte dies auf die Installation einer Klimaanlage im Serverraum zurück.

Für den steigenden Stromverbrauch im Rathaus macht Gimpel Fortschritte bei der Digitalisierung verantwortlich. Das Rathaus wurde am 16. Oktober 2023 an das Nahwärmenetz angeschlossen, weshalb die Jahresstatistik in dieser Hinsicht noch nicht aussagekräftig ist. Für ein älteres Gebäude zeichne sich jedoch eine gute Entwicklung ab, gibt Gimpel ihre Informationen an den Rat weiter.