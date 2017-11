Maulburg Erfolgsmelodien, die zu Herzen gehen

Maulburg (hp). Seit 30 Jahren sind die „Kastelruther Spatzen“ auf Erfolgskurs. Sie wurden mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet. Wenn die „Kastelruther Spatzen“ am Mittwoch, 6. Dezember (Nikolaustag), mit Erfolgsmelodien und traditionellen Weihnachtsklängen aus ihrer Heimat nach Maulburg kommen, dann ist auch ihre neue CD „Die Tränen der Dolomiten“ erschienen.

Wer volkstümliche Schlager liebt, der kommt an den „Kastelruther Spatzen“ nicht vorbei. Für die Beliebtheit der Südtiroler Musikgruppe sprechen die zahlreichen Auszeichnungen, zu denen neben goldenen und Platin-Schallplatten auch Musikpreise wie die „Goldene Stimmgabel“ oder der „Echo“ als Nachfolger des deutschen Schallplattenpreises zählen.

Seit jeher widmen sich die „Kastelruhter Spatzen“ in ihren Liedern Themen, die aus dem Leben gegriffen sind.

Gegründet wurde die Band vor mehr als 40 Jahren. 1975 trafen sich Karl Schieder, Walter Mauroner, Valentin Silbernagl, Oswald Sattler, Ferdinand Rier und Anton Rier zu Proben. Die seltenen Auftritte fanden zur sogenannten „Katzenmusik“, ein alter Hochzeitsbrauch in Kastelruth, und zum „Moidnpfeifen“, ein Brauch mit dem der Monat Mai begrüßt wird, statt. 1983 unterzeichneten die „Kastelruther Spatzen“ ihren ersten Plattenvertrag. Das war der Beginn einer steilen Karriere.

Freuen können sich die Besucher auch auf die Sängerin Sonja Christin, die bereits schon mehrere erfolgreiche Auftritte mit den „Spatzen“ absolviert hat. Sie interpretiert modernen Schlager, volkstümliche Musik und natürlich auch Weihnachtslieder. Am Mittwoch, 6. Dezember, gastieren „Die Könige der Volksmusik“ mit „Liedern, die zu Herzen gehen“ und Sonja Christen in der Alemannenhalle in Maulburg.

Karten gibt es im Vorverkauf beim Kiosk am Bahnhof in Maulburg, bei Sport Schwarzwälder in Schopfheim und bei 3 land-Parkett in Lörrach.