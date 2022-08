Maulburg Erfülltes Leben in der trauten Heimat

Geboren wurde die Jubilarin am 22. August 1932 in Maulburg. Dort, genauer gesagt, im dem Eigenheim gegenüberliegenden, heutigen Dorfstübli ging sie in den Kindergarten, erzählt sie mit einem Lächeln, Daran an schloss sich die Volksschule, die sich im heutigen Rathaus befand. Die Jubilarin erlernte schließlich in einer Schopfheimer Schneiderei den Beruf der Damenschneiderin. Später arbeitete sie in einer größeren Schopfheimer Schneiderei mit angeschlossenem Modegeschäft, dann in Basel und eine kurze Zeit im Familienbetrieb des Ehemanns in Lörrach.

Ihren Mann Georg Diehl , den aus Lörrach stammenden Lehrer und Rektor, hatte sie als vor gut 65 Jahren, am 27. Juli 1957, geheiratet. Vier Jahre zuvor hatten sie sich auf dem Maulburger Bahnsteig getroffen - sie wollte in den Zug nach Basel steigen, er stieg aus, weil er an die Maulburger Volksschule zum Unterricht wollte. Mit ihrem Ehemann teilt sie, so erzählt die körperlich und geistig sehr rüstige Jubilarin, ihr Faible für Kunst und Kultur: Während Georg Diehl vor allem im Bereich Musik tätig war, hat Lore Diehl eine Vorliebe für Bauern- und Porzellanmalerei; außerdem leitete sie beim Maulburger Volksbildungswerk viele Jahre lang Nähkurse.