Maulburg: Erster Weihnachtsmarkt kommt gut an

Der Weihnachtsmarkt zeigte sich umweltfreundlich: An einem Stand gab es gegen eine Gebühr von zwei Euro Gläser zu kaufen, sodass Einweggeschirr und damit Müll auf eine minimale Menge reduziert werden konnte. Der Markt wurde ausschließlich von Vereinen bespielt.

„Halli Galli“ boten eine reiche Auswahl an Kuchen an, das Jugendrotkreuz Bratwürste und Kinderpunsch, der Förderverein der evangelischen Kirchengemeinde Mütze, Schals, Weihnachtsdeko mit einer Kerze, Kuchen und Magenbrot. „Alles ist selber gemacht“, betonte Dorothea Turba, die darauf hinwies, dass die Artikel auch nach den Gottesdiensten an den Adventssonntagen in der evangelischen Kirche verkauft würden. Ihre Enkel Samuel Orlando und Aylen Fis halfen ihr beim Verkauf.