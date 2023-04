Stimmen aus dem Rat

Erich Potschies (Freie Wähler) sagte: „Wir wollen ein erweitertes Kursangebot, und wir wollen, dass das Management nach Schopfheim geht und auf professionelle Basis gesetzt wird.“

Christian Leszkowski (SPD) kritisierte die mit dem Zusammenschluss einhergehenden Kosten für die Gemeinde, die sich für fünf Jahre auf 20 000 Euro belaufen. „Das Schaffen von Synergien verursacht mehr Kosten? Das ist nicht ganz richtig“, bemängelte der Genosse. Er hofft, dass es in der Endabrechnung bessere Zahlen gibt als in der Prognose. Er forderte Multner dazu auf, sich dafür einzusetzen, dass viele Kurse auch in Maulburg stattfinden.