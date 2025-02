Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte laut Polizeiangaben vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 8/9. Februar, einen Opel, der am Straßenrand in der Hermann-Burte-Straße, Höhe Hausnummer 63, geparkt war. Vermutlich wurde der Sachschaden am Spiegel und dem Kotflügel beim Vorbeifahren verursacht. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Schopfheim bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich zu melden, Tel. 07622/666980.