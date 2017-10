Maulburg Familienwanderung macht gute Laune

Maulburg. Am Samstag starteten 24 Familien und sieben Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte Neue Straße bei strahlendem Sonnenschein zu ihrer Familienwanderung. Nach einem gemeinsamen Treffen um 10 Uhr am Eiskeller an der Wiese ging es mit gefülltem Bollerwagen und Rucksäcken in Richtung Waldspielplatz nach Steinen los.

An der Grillstelle des Waldspielplatzes empfingen zwei Erzieherinnen die gut gelaunte Gruppe mit Getränken am großen Lagerfeuer. Der fehlende Grillrost tat der guten Laune keinen Abbruch. Dank des Einfallsreichtums der Väter und Mütter konnten Würste klassisch an Holzstecken gegrillt werden.

Während ein Teil der großen und kleinen Wanderer ihr Mittagessen grillte, genoss der Rest das warme Herbstwetter auf dem Spielplatz oder bei Erkundigungen im Wald. Mit gefüllten Bäuchen und leerem Gepäck traten zufriedene Kinder und Erwachsene am frühen Mittag wieder den Heimweg an.