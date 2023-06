„Unser Fest kommt am wunderschönen Standort unter den Kastanien bestens an und erfreut sich ungebrochener Beliebtheit.“ Das konstatierte am ersten Sonntag des kalendarischen Sommers die Vorsitzende des Musikvereins Maulburg, Corina Ammann. Das Fest lockte die Menschen aus dem Dorf und darüber hinaus in noch größerer Zahl als erwartet an, so die junge Musikverein-Chefin.