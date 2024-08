Maulburg: Frauen müssen mehr leisten

Weiter als die eigene Grenze

Die Arbeitsprozesse hat Lang professionalisiert. Dazu hat sie die Arbeit in den beschließenden Ausschüssen intensiviert. Im Herbst findet eine Klausurtagung statt. Jüngst haben die Räte eine Schulung in Baurecht, Kommunalrecht und Finanzwesen erhalten. Die Bürgermeisterin denkt in großen Zusammenhängen. So setzt sie auf auf interkommunale Zusammenarbeit. „An meiner Gemarkungsgrenze ist Schluss“ - davon hält sie wenig. Als Beispiel für eine erfolgreiche Zusammenarbeit nennt sie den Ausbau der Nahwärme.

Die Alleinstellungsmerkmale wie das Hallenbad, die Mehrzweckhalle, der Bildungscampus mit Mensa oder die Sprachheilschule, die in absehbarer Zukunft gebaut wird, seien Teil einer guten Infrastruktur. Der Nachteil, fügt sie hinzu, seien die Abschreibungen, die belasten den Haushalt. In diesem Zusammenhang will sie nicht alleine auf die „Global Player“ Endress+Hauser sowie Busch Vacuum Solutions setzen, die der Gemeinde hohe Gewerbesteuereinnahmen bescheren. Jüngst hat der Gemeinderat den Bebauungsplan für das Gewerbegebiet Richtung Höllstein auf den Weg gebracht. Innerhalb von 30 Jahren soll in enger Abstimmung mit Badenova entschieden werden, wer sich als Unternehmen ansiedelt. Lang setzt auf kleine und mittelständische Unternehmen.

Wie viele Gemeinden leidet Maulburg unter der Bürokratie, obwohl der Bund das Bürokratieentlastungsgesetz beschlossen hat. Auch hat Baden-Württemberg einen Rechtsanspruch für die Ganztagsgrundschule formuliert. Diesen müssen die Gemeinden ermöglichen. Die Bürger können nicht unterscheiden, wer für diese Entscheidungen verantwortlich sei, sagt Lang. Deshalb habe sie eine Stelle für Kommunikation ausschreiben lassen. Den Bürgern wolle sie erläutern, wer für diese Zustände verantwortlich sei. Sie selbst wolle „lauter und vehementer“ gegen dieses Missverhältnis vorgehen.