Maulburg: Für den Klimaschutz geradelt

Die bundesweite Stadtradeln-Initiative soll umweltfreundliche Mobilität fördern, den CO2-Ausstoß reduzieren und zur Verbesserung der Luftqualität beitragen. Diese Ziele passen zum Nachhaltigkeitskonzept des weltweit tätigen Vakuumpumpenherstellers, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Unter anderem nutzt die Firma an ihrem Standort in Maulburg Solarenergie, bietet ihren Mitarbeitern Ladestationen für E-Autos und die Möglichkeit an, ein Fahrrad zu leasen, das sie für den Arbeitsweg und in der Freizeit nutzen können.

Ergebnisse der Kampagne

Deutschlandweit fuhren die Teilnehmer der Stadtradeln-Kampagne 139 758 471 Kilometer mit dem Fahrrad und vermieden dadurch einen CO2-Ausstoß von 2743 Tonnen. Stadtradeln ist eine Aktion des Klima-Bündnisses, dem mehr als 2000 Städte, Gemeinden und Landkreise in mehr als 25 europäischen Ländern angehören. Im Landkreis Lörrach haben 3087 Radfahrer 581 683 Kilometer erradelt und haben dadurch rund 95 Tonnen CO₂ eingespart. Im Ranking von Baden-Württemberg befindet sich der Landkreis Lörrach damit auf dem zehnten Platz. An der Spitze liegt der Ortenaukreis mit 2 72 035 geradelten Kilometern, 12 476 Fahrradfahrern und einer CO2-Einsparung von rund 447 Tonnen.