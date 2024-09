Maulburg: Für Tempo 30

Landratsamt lehnt ab

Bürgermeisterin Jessica Lang lässt aber nicht locker. Sie wies im Gemeinderat auf das Schulwegkonzept hin, das derzeit von der Schule durchgesehen werde. Die Polizei habe ihr in Aussicht gestellt, so Lang, dass mit einem fundierten Konzept Tempo 30 möglich sei. Das Konzept wird noch zur Beschlussfassung in den Gemeinderat eingebracht.