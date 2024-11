Maulburg: Funktioniert Integration?

Die Herkunftsländer

Sie, Reinhard Zahn (Fachbereichsleiter Caritasverband Landkreis Lörrach) und Michaela Wohlmann (Caritasverband Landkreis Lörrach) beantworteten Fragen der Gemeinderäte. 86 Flüchtlinge sind derzeit in Maulburg untergebracht (die Menschen in der Gemeinschaftsunterkunft und die unbegleiteten minderjährigen Ausländer in der Gewerbehalle sind nicht eingerechnet). Davon sind 22 Einzelpersonen und 64 Personen, die in einer von 16 Familien leben. 50 wohnen in gemeindeeigenen Wohnungen, 29 in privaten Wohnungen und sieben in angemieteten Wohnungen.