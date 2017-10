Maulburg Gastfreundschaft genossen

Maulburg. Korfu und die südlich gelegenen Inseln Paxos, Lefkas, Ithaka und einige mehr waren die Ziele der Crews, die mit dem Ski-Club Maulburg in Griechenland in See gestochen sind. Eine, zwei oder drei Wochen konnten die Teilnehmer des Herbsttörns auf einer 14-Meter-Yacht zwischen den Inseln westlich des Peloponnes verbringen. Ganz egal, wie lange die Crews an Bord blieben, alle sind mit vielen schönen Erinnerungen und vielleicht sogar mit etwas Wehmut wieder von Bord gegangen.

Dass es auch in dem ruhigen Meeresgebiet des Ionischen Meeres auch einmal mehr Wind geben kann, zeigte die Wettervorhersage der ersten Tage. Also hieß es, den Törnverlauf darauf abzustimmen, so dass die Teilnehmer gleich am zweiten Tag Gelegenheit hatten, die Stadt Lefkas zu besichtigen. Was dann folgte, waren wunderbare Tage und Wochen in dem Seegebiet zwischen den Inseln an der Westküste des Peloponnes. Segeln, baden und Landgänge in den Hafenstädtchen bestimmten die Tage. Genau das richtige, um abzuschalten und den Urlaub zu genießen, heißt es in einer Pressemitteilung des Ski-Clubs Maulburg. Dass das nicht schwer gefallen ist, lag auch an der Gastfreundschaft der griechischen Bevölkerung und an der wunderschönen Landschaft.

Der Ski-Club Maulburg wird seine Segeltörns ins Jahresprogramm 2017/2018 aufnehmen und im September 2018 die nächsten Urlaubstörns durchführen. Die Ausschreibung ist ab dem 18. November unter www.ski-club-maulburg.de abrufbar.