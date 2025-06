Maulburg: Geißbart ist Hochburg für Insekten

Manchmal war es nicht nur informativ, sondern auch regelrecht kompliziert, wenn Greiner über „Gametophythen“ und „diploide Sporophyten“ sprach. Er warnte vor dem giftigen Wurmfarn, von dem eine Kuh, wenn sie 100 Gramm davon frisst, stirbt.

Tinte aus Schlehdorn

Greiner hat in seinem Garten neben vielen anderem auch den wolligen Schneeball stehen, von dem er Bilder aus einem Bestimmungsbuch zeigte. Außerdem wächst bei ihm ein Schwarzdorn, auch Schlehdorn genannt. „Aus Schlehen wurde Tinte hergestellt“, erzählte der Botaniker. Ihr Holz wurde drei Tage in Wasser getränkt, gekocht und mit Rotwein vermischt.

Der Maulburger führte die Bürger auch zum von ihm, Stephanie Scarr, Christiane Krumm und Georg Racke (AG Klima- und Artenschutz) bewirtschafteten Streifen am Eisweiher, wo Sandbereiche für Insekten, ein Teich und ein Totholzbereich entstehen und Bäume wie Salweiden oder Schwarzerlen gepflanzt werden sollen. Von dort ging es den Weg geradeaus weiter, links runter und am Floßkanal entlang Richtung Rathaus. Auf dem Weg testete Greiner dann, was die Damen und Herren in der kurzweiligen Biostunde gelernt hatten. Die meisten Antworten zu den Bäumen waren richtig.