Maulburg: Gelungener Startschuss im „Narrehüsli“

Das Motto war Aufhänger für ein Gespräch der fünf Narren, die sich kurze Sätze zuwarfen à la „Gränze hän au Löcher“ – „Nümm lang“ – „Fancy Nancy rüschtet uff“ – „Gränze dicht“. Im Dialog mit Helga (Jessat) schildert Marianne (Lang), welche Probleme die Zeitumstellung ihr bereitet. Großen Slapstick bot auch die Nummer, die gut in die Fernsehserie „Sketchup“ gepasst hätte. Um das Kernproblem „De Papst hät s’Speckbsteck z’schbot bstellt, drum isch’s no nit ako“ entspinnt sich ein so amüsanter wie zungenbrecherischer Dialog zwischen Pfarrer und Verkäufer, dem der hinzukommende Angler die Krone aufsetzt: „Ich würd gern go fische will de Fischers Fritz fischt frischi Fisch.“