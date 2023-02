Maulburg Gemeinde erhöht Hundesteuer

An Schopfheim orientiert

Die Steuer für einen Kampfhund beträgt 500 Euro, für jeden weiteren Kampfhund jeweils 750 Euro. Kampfhunde waren in der Hundesteuersatzung bisher nicht erfasst. Die Zwingersteuer wird von 132 auf 145 Euro erhöht. Die Zahlen orientieren sich an den Beiträgen, die man in Hausen und Schopfheim verlangt, sagte Rechnungsamtsleiter Ingo Röslen.