Maulburg: Große klangliche Vielfalt

Solopassagen begeistern

Der zweite Teil des Konzertabends war eine Hommage an die US-amerikanischen Komponisten Roy Hargrove („From the top of my head“) und Charles Mingus („Good Bye Porkpie Hat“) sowie an die britische Jazzfusionband Ezra Collective (The Philosopher“) und den besten belgischen Jazztrompeter von 1998, Bert Joris („Alone at Last“). Immer wieder gab es Soli-Passagen - etwa des Saxophonisten Urs Rosemann, dessen Spiel sich durch große Intensität und Leidenschaft auszeichnete. Wie bei einem Jazzkonzert üblich klatschte auch das Maulburger Publikum nach gelungenen Passagen.